Simona Ventura che tutti abbiamo visto condurre programmi di grande successo come l’Isola dei famosi, ha deciso di raccontare una lite molto forte avvenuta con Antonella Elia, concorrente dell’attuale Grande Fratello Vip e personaggio dal caratterino non facile. La lite di cui parla Simona Ventura risale a parecchi anni fa, al 1994 precisamente ed avvenne dietro el quinte del programma “Cuori e Denari“.

“In lei vedo la sua aggressività” ha detto Simona Ventura nel corso di una diretta Instagram con il settimanale Chi e prosegue dicendo: ” Abbiamo litigato furiosamente nel 1994, poi mi ha chiesto scusa“. A colpire Simona Ventura e ad intenerirla però, sarebbero state le parole dette da Antonella Elia durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip. “Mi ha fatto tenerezza perché ha detto che si vergogna di sé”.

Cuori e Denari è stato il teatro della lite avvenuta nel 1994 tra Simona Ventura e Antonella Elia. Si tratta di un programma degli anni ’90, condotto da Alberto Castagna. Le due showgirl, avevano partecipato al programma ma quando le telecamere non erano in funzione, tra le due donne dello spettacolo non c’è stato un rapporto molto sereno. Simona Ventura ha sempre detto quello che pensa senza peli sulla lingua e l’ha fatto anche parlando di Antonella Elia: “Nelle mie isole ho avuto Zequila, la Elia, la Lessa. Cosa penso di Antonella? è questa, vedo in lei la sua aggressività e l’ho sempre vista“.

Nonostante la lite furibonda avvenuta tra Simona Ventura ed Antonella Elia nel 1994, sembra che oggi Simona Ventura provi tenerezza nei confronti di Antonella Elia dopo che quest’ultima nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip avrebbe detto di vergognarsi di sé stessa dopo una lite con Patrick Ray Pugliese. Per Simona Ventura questo è stato un passo avanti.