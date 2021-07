Simona Ventura e Stefano Bettarini, la showgirl e il calciatore. Un classico dell’epoca. Una storia d’amore che fece molto scalpore ed ebbe molto seguito. Purtroppo il loro matrimonio da favola è giunto al capolinea qualche anno fa. I due ex coniugi sono stati insieme dal 1998 fino al 2008. Dieci anni d’amore in cui sono nati anche due figli. Poi un giorno il triste annuncio della separazione. Ufficialmente non si è mai capito il perché la loro storia sia naufragata.

Nel corso degli anni si sono fatte varie supposizioni e una di queste è che Stefano tradiva Simona. Così dopo diversi tira e molla pare che sia stata proprio lei a decidere di lasciarlo. Ma come si è saputo del fatto che Simona fosse a conoscenza dei tradimenti di Stefano Bettarini?

Pare che tutto sia dovuto a qualche anno dopo durante la partecipazione dl Grande Fratello Vip dell’ex calciatore. Bettarini durante la permanenza in casa si sarebbe lasciato andare a delle confessioni circa le persone con cui avrebbe avuto un flirt durante la storia d’amore con Simona Ventura. Insomma a distanza di anni è venuta a galla una verità a riguardo la fine del matrimonio tra i due.

Oggi per amor dei figli i due sono comunque in buoni rapporti anche se si sono fatti una nuova vita. Stefano Bettarini dopo la fama di latin lover pare abbia trovato stabilità accanto a Nicoletta Larini, designer 27 enne. I due sono molto affiatati e la loro storia ha superato anche le insidie di un programma come Temptation Island che spesso da male alle coppie.

Simona Ventura invece da qualche anno fa coppia fissa con Giovanni Terzi, giornalista, spesso ospite in programmi televisivi in veste di opinionista. Simona Ventura si è dichiarata in varie interviste “innamorata pazza” del suo compagno, spiegando che la complicità che ha con lui è qualcosa di mai provato prima.