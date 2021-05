Nicoletta Larini, diventata famosa per essere la compagna dell’ex calciatore Stefano Bettarini, ha subito un intervento alle tonsille. Lo ha fatto sapere lei stessa ai quasi 300mila follower che la seguono su Instagram, pubblicando delle foto e delle storie sul suo profilo. L’intervento, ha spiegato, è stato doloroso ma è andato benissimo.

Sull’account Instagram della giovane e bellissima compagna di Stefano Bettarini, nella mattinata di ieri, sono apparsi dei post e delle storie che la ritraevano in ospedale.

La 27enne ha dovuto affrontare un intervento di tonsillectomia che fortunatamente è andato bene. Subito dopo l’intervento ha rassicurato tutti sul suo stato di salute.

Operazione di tonsillectomia andata bene.. ( qua stavo per andare in sala operatoria ) Adesso sono ancora mezza sedata… Ci sentiamo presto ❤️☘️ un bacio a tutti

Tantissimi i messaggi ricevuti in direct. Messaggi ai quali Nicoletta ha voluto rispondere con un sentito grazie, spiegato anche i motivi per i quali è stato necessario affrontare questo tipo di operazione.

Grazie a tutti per i numerosi messaggi! Adesso deve iniziare la fase della guarigione. Consapevole del male che avrebbe fatto, ma queste tonsille dovevano essere operate per tutta una serie di problemi che mi davano, compresa l’infezione del sangue.

Stefano Bettarini, che aspetta la sua amata nella loro casa di Viareggio, questa mattina ha caricato una bellissima foto di loro due insieme, aggiungendo due semplici ma significative parole: “Torna presto!“

Chi è Nicoletta Larini

Come anticipato, Nicoletta Larini è famosa soprattutto per essere la compagna di vita di Bettarini.

L’ex calciatore, dopo il matrimonio con Simona Ventura, relazione dalla quale ha avuto anche due figli, ha deciso di rifarsi una vita.

Ha trovato la serenità proprio con la giovane Nicoletta, figlia di Nicola Larini, ex pilota di Formula 1. Lei, classe 1994, si è diplomata in Belle Arti, ha proseguito gli studi in Inghilterra e poi è tornata in Italia, dove si è anche laureata presso l’Accademia Italiana di Moda di Firenze.

Proprio la moda è la sua passione e il suo lavoro. Ha fondato insieme a Stefano una collezione che porta le sue iniziali e che procede a gonfie vele.

I due hanno partecipato, insieme, all’edizione del 2018 di Temptation Island, superandola alla grande e uscendo più legati ed innamorati di prima. Curiosità: quell’anno, a condurre il reality show, era proprio l’ex moglie di Bettarini, Simona Ventura.