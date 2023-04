Simone Coccia Colaiuta, la nuova vita dopo l’addio a Stefania Pezzopane: ecco cosa fa

Nuova vita da single per Simone che ha annunciato anche di voler tornare a fare lo spogliarellista.

La storia d’amore tra Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane si è conclusa dopo 9 anni. L’ex parlamentare lo ha annunciato e la notizia è apparsa come un fulmine a ciel sereno. La coppia, 39 anni lui, 63 lei, è stata molto criticata in passato proprio per la differenza d’età.

Stefania è stata ospite a Domenica In da Mara Venier per raccontare la sua storia, compresa quella bellissima d’amore con Simone. Lui invece ha affidato il suo commento al Corriere della Sera dove ha chiarito i motivi che hanno portato alla rottura che è stata consensuale.

Fonte: web

“Ci siamo seduti e abbiamo preso la decisione. Il tema l’ho posto io perché gli impegni di lavoro hanno rovinato il rapporto, io esco alle 8 e torno alle 18, lei esce alle 7 e rientra anche a mezzanotte. Nel tempo la relazione si indebolisce. Erano settimane che ci si vedeva una volta, forse due, la sera per mezz’ora. Lei è consigliere comunale all’Aquila, spesso va a Roma, fa parte del direttivo nazionale del Pd, partecipa a tutti gli eventi” – ha detto Simone.

Nove anni di fidanzamento: “Sono stati 9 anni bellissimi di fidanzamento, molto importanti per entrambi. Non potevamo chiudere andando ognuno per la propria strada, infatti continuiamo a sentirci tutti i giorni”.

Adesso che è finita a quanto pare Simone starebbe pensando di tornare a fare lo spogliarellista. “Il fisico me lo permette. Lo avevo fatto all’inizio della relazione, anche prima della pandemia poi il Covid ha mandato tutto in fumo”.

Nel frattempo lavora nel mondo dello spettacolo e gestisce la casa del soldato: “faccio serate, lavoro per le aziende e nel tempo libero gestisco il museo ‘La casa del soldato’, di mia proprietà, sulla Grande Guerra: sono ricercatore autodidatta da oltre 20 anni e divulgatore delle imprese di Gabriele D’Annunzio. Ho anche il patentino che mi consente la ricerca di cimeli nella Regione Veneto”.