Simone Coccia Colaiuta, svolta hot dopo l’addio a Stefania Pezzopane

Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane non stanno più insieme da alcune settimane. L’annuncio è arrivato dai diretti interessati. “Simone ed io non stiamo più insieme. Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’una per l’altro, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia. Ci siamo amati molto, con passione e con gioia. Rompendo schemi e pregiudizi” – aveva scritto Stefania.

La notizia ha avuto ampio risalto anche nelle trasmissioni di Barbara D’Urso e Mara Venier. Le due hanno dato la possibilità prima a Stefania poi a Simone di raccontare il motivo della loro rottura e i progetti futuri. Entrambi hanno detto che dopo anni insieme sembrava che tutto si fosse trasformato in amicizia. Stefania poi per lavoro trascorre molto tempo fuori casa e così le loro strade si sono divise anche se sono rimasti in ottimi rapporti.

E per Simone presto potrebbero esserci grandi novità professionali. Alcuni giorni fa ha aggiornato i fan dicendo: “Comunicazione di servizio: miei cari amici e amiche, per dei prossimi impegni dovrò assentarmi da tutti i miei social”. Subito i rumors hanno parlato di un suo possibile approdo all’Isola dei Famosi. Lo stesso esperto di gossip Amedeo Venza aveva aggiunto: “Praticamente la finta storia naufragata l’ha portato dritto all’Isola dei Famosi. Che disastro”. Invece ci ha pensato lui stesso a smentire un possibile approdo in Honduras.

Ma intanto per lui potrebbe esserci anche una svolta hot. Già in una precedente intervista aveva annunciato che potrebbe tornare a fare lo spogliarellista come faceva anni fa.

Oggi invece voci parlano anche di un’apertura di un profilo OnlyFans dove pubblicherà foto e video privati per la sua schiera di abbonati e abbonate. Foto che immaginiamo anche di un certo tasso erotico.