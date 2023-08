Simone Coccia nella polemica, il gesto social dell’ex gieffino non è passato inosservato e fa discutere: cosa ha fatto

Nel corso delle ultime ore il nome di Simone Coccia è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Questa volta, però, non c’entrano le questioni sentimentali e il motivo è completamente diverso. L’ex concorrente del Grande Fratello si sarebbe reso protagonista di un gesto social che non è passato inosservato. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Pioggia di critiche per Simone Coccia. Qualche giorno fa l’ex gieffino è tornato a far parlare di sé per aver annunciato di essere tornato insieme a Stefania Pezzopane. La coppia ha infatti condiviso uno scatto accompagnato da una breve ma significativa didascalia:

Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio.

Come già anticipato, nel corso delle ultime ore Simone Coccia è tornato a far parlare di sé per un gesto social che non è di certo passato inosservato agli occhi dei più attenti. L’indiscrezione è stata lanciata da Alessandro Rosica il quale ha fatto notare che i followers dell’ex gieffino sulla sua pagina Instagram sarebbero aumentati all’improvviso e in maniera esponenziale.

Questo è quanto rivelato dall’esperto di gossip a riguardo:

Mi fanno notare che Coccia ha comprato quasi 500mila follower arabi e indiani su Instagram in meno di una settimana.

Anche Amedeo Venza ha commentato il gesto social dell’ex concorrente del Grande Fratello con queste parole:

Cioè ha acquistato quasi mezzo milione di follower, che personaggio è questo… Prima ne aveva 30mila.

Sono molti coloro che in queste ore hanno rivolto non poche critiche a Simone Coccia per il gesto social di cui si è resto protagonista. Al momento il diretto interessato ha preferito rimanere in silenzio e non si è esposto in merito al polverone mediatico in cui è stato coinvolto in queste ultime ore.