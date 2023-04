Simone Coccia sulla separazione con Stefania Pezzopane: i motivi della rottura

Qualche giorno fa, Simone Coccia e Stefania Pezzopane hanno annunciato la loro separazione attraverso una nota pubblicata sui social. In occasione di un’intervista, l’ex gieffino ha rivelato quali sono i motivi della loro rottura. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane hanno vissuto una storia d’amore durata ben nove anni. L’annuncio della separazione è giunto qualche giorno fa attraverso un post pubblicato sui loro rispettivi profili Instagram. Dopo che l’ex deputata del PD ha rivelato cosa è accaduto durante un’ospitata a Domenica In, anche l’ex gieffino è intervenuto in merito alla questione.

Raggiunto dei microfoni di “Fanpage”, l’uomo ha rivelato che il motivo della rottura sarebbe riconducibile al lavoro eccessivo della sua ex compagna:

È finita perché lei è troppo impegnata con il suo lavoro e non ci si vedeva più. Era una situazione che durava da più di un anno e che ha portato questo rapporto a morire. Non c’erano più momenti da poter condividere, non c’era più niente. Quando ce ne siamo accorti, abbiamo preso una decisione che entrambi riteniamo giusta. […] Ci sono fasi in cui c’è tanto lavoro e momenti in cui ce n’è poco. Se uno deve stare insieme a una donna per darsi un bacino della buonanotte ogni tanto, che fidanzamento è? Due persone che stanno insieme, il tempo per vedersi lo trovano. Ma con il lavoro che fa lei è quasi impossibile. Il tempo che dedica alla sua professione lo ha tolto a me. Non gliene faccio una colpa, comunque.

Stando alle sue dichiarazioni, i suoi sentimenti si sarebbero affievoliti dal momento in cui entrambi non avevano il tempo a disposizione da trascorrere insieme. Alla luce di questo hanno capito che era il momento giusto per dirsi addio:

L’amore è finito a causa di questa cosa, finisce quando due persone non si vedono più. Quando mi sono reso conto di non essere più innamorato? Non c’è un inizio, l’amore è andato a scemare finché ci siamo seduti a tavola e abbiamo ritenuto opportuno dividerci perché non c’era più tempo da dedicare l’uno all’altra. In quale momento è arrivata la decisione di separarci? Qualche giorno prima che pubblicassimo quel post che ha ufficializzato la nostra separazione. Ci siamo ritrovati nella stessa casa e io ho sollevato la questione. Se nemmeno la notte ci si riesce a vedere perché si sta in due posti diversi, che senso ha stare ancora insieme? Lei, da persona intelligente, mi ha dato ragione. Non ci sono state liti, ne abbiamo parlato serenamente fino a prendere una decisione che facesse bene a entrambi.

Non è tutto. Simone Coccia ha anche affermato che Stefania Pezzopane sarebbe ancora innamorata di lui. Queste sono state le sue parole: