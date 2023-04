Stefania Pezzopane confessa: “Ecco perché io e Simone Coccia ci siamo lasciati”

Stefania Pezzopane è stata ospite della puntata di Domenica In andata in onda domenica 16 aprile. Nel salotto di Mara Venier la politica non ha potuto fare a meno di parlare della fine della sua storia d’amore con Simone Coccia, rivelando i motivi che hanno portato i due ad allontanarsi definitivamente. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Stefania Pezzopane ha scelto il salotto di Domenica In per rivelare i motivi che hanno portato alla fine della storia d’amore con Simone Coccia, durata ben 9 anni. Inutile dire che i due hanno dovuto combattere contro numerosi pregiudizi come, ad esempio, la differenza di età e il fatto di appartenere a due mondi completamente diversi.

Queste sono state le parole che la politica ha rivolto a Mara Venier a riguardo:

Io ero oggetto di giudizi non su quello che facevo dal punto di vista politico, ma semplicemente per il fatto che ero impazzita. A me dicevano ‘si è rimbambita, si fa prendere in giro‘, a lui dicevano ‘lo fai per soldi’. Tutte cose stupide, che però hanno costituito una presenza scomoda e costante.

In seguito, Stefania Pezzopane ha rivelato i motivi che hanno spinto i due ad allontanarsi, mettendo la parole fine alla loro storia. Queste sono state le sue parole: