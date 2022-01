Aveva fatto il giro del web la storia raccontata a C’è posta per te da Simone, compagno di Martina, chiamato in studio proprio dalla fidanzata per aiutarlo a risollevarsi in un momento molto delicato della sua vita. In studio la sua sorpresa era il ct della nazionale italiana Roberto Mancini. Dopo la puntata, anche grazie a Maria De Filippi, il ragazzo aveva trovato lavoro: quanto guadagna oggi?

Martina a C’è posta per te aveva invitato il fidanzato, di origini romane, che stava attraversando un periodo difficile della sua vita. La compagna aveva deciso di fargli una sorpresa, che gli ha cambiato completamente la vita, grazie alla partecipazione a C’è posta per te.

La ragazza 30enne aveva chiamato la redazione del programma di Maria De Filippi, per far conoscere al fidanzato il suo idolo, Roberto Mancini. Il ct della nazionale ha partecipato al programma e si è emozionato ascoltando la storia della coppia.

Martina e Simone si sono conosciuti quando erano giovani. Poi si sono fidanzati e a 22 anni è arrivata la prima figlia. Avevano tutta una vita davanti e due lavori che amavano: lei lavorava nel bar della mamma, lui era pizzaiolo.

Dopo poco è arrivata anche la seconda figlia e sono nati i primi problemi economici, culminati poi con la crisi nella pandemia. Simone è stato licenziato, Martina non lavorava più. Lei si è reinventata e fa le pulizie oggi. Lui ha iniziato a deprimersi.

Simone compagno di Martina, quanto guadagna oggi

Per farlo riprendere, Martina gli ha fatto una sorpresa a C’è posta per te. Non solo ha potuto incontrare Roberto Mancini, ma anche Pietro Rullo, titolare dell’omonima ditta edile romana che gli ha offerto un posto di lavoro.

Ora lavora come manovale, con tredici mensilità e stipendio medio di 1200 euro. Così potrà occuparsi insieme alla compagna della sua famiglia con più serenità.