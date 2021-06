Sabato scorso, il cantautore romano Simone Cristicchi è stato ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Oltre a ripercorrere parte della sua carriera e a presentare il suo libro che presto uscirà in tutte le librerie, il cantante ha affrontato anche il discorso legato ai suoi genitori. Al papà scomparso quando lui aveva solo 10 anni e alla mamma, che dopo un’emorragia avuta qualche anno fa, ha diversi problemi ma non ha mai perso il sorriso.

Credit: Verissimo – Canale 5

Come spesso accade, il salotto di Verissimo diventa non solo il teatro di uno show, ma anche un luogo in cui gli ospiti si sentono a loro agio e si lasciano andare a racconti che rievocano in loro strascichi di dolori passati e che non li hanno mai abbandonati.

Silvia Toffanin ha intervistato il cantautore romano Simone Cristicchi. Nel corso della chiacchierata si sono raggiunti livelli di commozione considerevoli quando il cantante ha parlato dei suoi genitori.

Cristicchi ha raccontato della scomparsa del suo papà, avvenuta quando lui aveva soltanto 10 anni. La maggior parte della sua vita l’ha vissuta senza averlo fisicamente al fianco, ma come ha ammesso, la sua presenza si è sempre fatta sentire quando contava davvero. Soprattutto nei punti nevralgici della vita e della carriera.

Simone Cristicchi e sua mamma

Credit: Verissimo – Canale 5

Simone è molto legato a sua mamma. Anche lei ha avuto qualche problema di salute qualche anno fa.

Anche mia madre qualche anno fa ha avuto un grave problema. Un’emorragia che le impedisce di fare molte cose, ma riesce a sorridere e quando sorride illumina tutto il mondo. Perdiamo tempo per cose superflue. Vedere lei che reagisce è il più grande insegnamento che possa ricevere.

Una volta con la macchina mi sono trovato tra due tir. Quel momento è stato un spartiacque nella vita. Il pensiero che possiamo andarcene da un momento all’altro, ci spinge a dare valore a ogni singolo attimo

Credit: Verissimo – Canale 5

Simone ha anche presentato il suo libro. Il titolo è “Happy next, alla ricerca della felicità” e come ha spiegato il cantautore parla dei bambini e del loro superpotere della curiosità. Secondo lui, la curiosità è una delle chiavi più importanti per trovare la felicità.