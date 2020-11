Chi è Simone, l'ammiratore segreto di Tommaso Zorzi: il ragazzo esce allo scoperto e scrive una lettera

Si chiama Simone l’ammiratore segreto di Tommaso Zorzi, finalmente esce allo scoperto e scrive una lettera. Di lui da qualche giorno si parla molto sui social.

Tommaso Zorzi qualche settimana fa ha ricevuto una inaspettata sorpresa, sulla casa del Grande Fratello Vip è arrivato un aereo dedicato proprio all’influencer.

Il messaggio era particolare. Ecco cosa è stato scritto:

Il gieffino è rimasto sorpreso e allo stesso tempo felice ma ha rivelato di non conoscere alcun Simone. Così ha invitato il suo ammiratore segreto a rivelarsi lanciando persino un appello a Barbara D’Urso. Simpaticamente, Zorzi ha chiesto alla conduttrice di indagare sul suo misterioso ammiratore e trovarlo.

Nel corso della puntata di Live – Non è la d’Urso, Barbara ha annunciato di aver fatto un miracolo! Sono riusciti a risalire a Simone che finalmente ha deciso di rivelarsi.

Il ragazzo ha voluto scrivere anche una bellissima lettera a Zorzi, Barbara l’ha letta in diretta tv nella puntata di ieri.

Queste le sue parole:

“Caro Tommy voglio dirti che io e te siamo molto più simili di quanto tu possa immaginare. Mi hai fatto 3 domande e credimi sono stato malissimo in quei giorni, non potendoti risponderti e guardandoti avvilito. Ora che ne ho l’occasione te lo dico. Ho 25 anni, sono dei gemelli e io stesso sono come tu mi definisci politicamente scorretto”.