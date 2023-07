Sinead O’Connor, la polizia rivela come è stata trovata la cantante: “Non sarà trattata come sospetta”

Sono stati diffusi, dalla polizia di Londra, nuovi dettagli sul decesso della famosissima Sinead O’Connor. La cantautrice è stata trovata priva di sensi all’interno della sua abitazione, nella quale si era trasferita da pochi giorni.

Tuttavia, non è stato diffuso alcun dettaglio sulla causa certa del decesso. Gli agenti di Londra hanno fatto sapere soltanto che non verrà trattata come sospetta.

La cantante Sinead O’Connor è stata trovata senza sensi a un indirizzo di Londra e dichiarata morta sul posto. La polizia è stata chiamata alle 11:18 di mercoledì 26 luglio dopo la segnalazione di una donna che non rispondeva ad un indirizzo residenziale. La morte non verrà trattata come sospetta. Il medico legale effettuerà l’autopsia, i risultati potrebbero arrivare tra diverse settimane.

Questa è la nota riportata su Reuters.

Qualche giorno prima, attraverso i social network, la cantante aveva fatto sapere di essere tornata a Londra e rivelato di essere pronta per un prossimo album. Era finalmente tornata a casa.

Purtroppo la vita di Sinead O’Connor non è stata facile, si da quando era soltanto una bambina. Lo scorso anno ha perso il figlio diciassettenne, che ha deciso di compiere un gesto estremo dopo essere fuggito da una struttura di salute mentale.

Era stata proprio la cantante a confermare la straziante notizia attraverso i social network. Aveva confessato di come si sentiva persa senza di lui, l’unica persona che avesse mai amato in modo incondizionato.

Ora vivo come una creatura notturna non morta.

Il ricordo di Sinead O’Connor

Sinead O’Connor è stata una cantante irlandese diventata famosa negli anni 90 grazie al suo brano Nothing compares 2 U. Per anni ha lottato contro i suoi problemi di salute mentale, più volte aveva pubblicato post sui social che avevano messo i suoi fan in allarme. Dopo una vita tormentata, è arrivata la notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere. La star si è spenta per sempre a soli 56 anni.