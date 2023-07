Si è spenta la leggenda della musica irlandese. Sinead O’Connor è morta all’età di 56 anni, dopo una lunga battaglia contro i suoi problemi di salute mentale. La notizia è stata riportata dal New York Post.

Negli ultimi anni, Sinead O’Connor ha sofferto e lottato a causa della sua condizione mentale. A peggiorare il suo stato, la perdita di uno dei suoi 4 figli. Shane si è tolto la vita, lo scorso anno, a soli 17 anni.

Le sue canzoni hanno segnato la musica di tutto il mondo, tra i brani più celebri, ancora oggi nel cuore e nella mente di tutti, impossibile non citare Nothing Compares 2 U.

Sinead O’Connor divenne una star nel 1985, con il suo primo album The Lion and The Cobra. L’apice vero e proprio arrivò nel 1990, proprio grazie alla canzone Nothing Compares 2 U: milioni di copie vendute.

Nel 2003, la cantautrice decise di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, per poi cambiare idea negli anni, ancora e ancora. Soltanto nel 2015, le voci sulle sue condizioni di salute si fecero strada tra gli articoli di gossip, proprio a seguito di un suo post sui social:

Le ultime due notti mi hanno distrutto, ho preso un’overdose. Non c’è modo di avere rispetto. Sono in un hotel da qualche parte nel mondo, sotto un altro nome. Finalmente vi siete sbarazzati di me.

Due anni dopo, O’Connor tornò sui social, parlando delle sue condizioni mentali:

Le malattie mentali sono come le droghe. Le persone dovrebbero amarti ma ti trattano male.

La perdita del figlio Shane

Nel 2022, la star ha perso il figlio Shane e quel dolore ha peggiorato le sue condizioni. Proprio Sinead aveva dato la notizia sui social, spiegando che il suo amato bambino aveva deciso di farla finita. Era ricoverato in una struttura per persone malate di mente ed era riuscito a fuggire. Qualche giorno dopo, venne ritrovato privo di vita.