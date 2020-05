Uomini e Donne, Sirius spunta l’ex 46enne con delle importanti dichiarazioni Parla L'ex frequentazione di Nicola Vivarelli e rilascia delle importanti dichiarazioni: "Vuole fare con Gemma quello che ha fatto con me"

Non finiscono le polemiche su Sirius, il giovanissimo spasimante di Gemma Galgani. Nessuno crede alle sue parole, anzi! Tutti lo attaccano, sia all’interno del programma che dall’esterno, sui social. Infatti sono tantissime le sue ex fiamme che non stanno perdendo tempo per criticarlo. Il web quindi è tempestato di commenti di vario genere in cui Nicola Vivarelli viene screditato.

Insomma, il giovane non riesce a trovare pace. Ultimamente sono arrivate, come un fulmine a ciel sereno, le dichiarazioni di una ex un po’ particolare del modello. La donna stava parlando con Amedeo Venza durante una diretta di instagram. La particolarità che rende questa testimonianza molto rilevante è che questa donna ha, anche lei come Gemma Galgani, diversi anni in più del giovane.

In questa occasione l’ex di Sirius ha parlato della sua relazione col giovane in questi termini: “Io sono una donna di 47 anni. Un po’ di tempo fa ho avuto una storia con Nicola (Sirius) e ti garantisco che è lì solo per farsi notare perché quando ho deciso di interrompere la relazione lo ha fatto attraverso un messaggio attribuendo la colpa alla questione anagrafica. Devi anche sapere che io ero una donna impegnata con due figli”. A quanto pare Sirius avrebbe corteggiato una donna sposata, portando il matrimonio al collasso, solo per lasciarla in seguito.

A quanto dice la 47enne la relazione con il nuovo volto di Uomini e Donne è terminata proprio per via della grande differenza d’età. Questo dettaglio non preannuncia grandi aspettative in favore della relazione tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, dato che in questo caso la differenza d’età è ancora maggiore. Ma i dubbi sorgono anche guardando il profilo instagram del giovane.

Infatti, a partire da un commento di Sirius riferito alla madre, in cui viene chiamata ‘vecchietta’, il pubblico ha iniziato a scavare nel passato del giovane, trovando molti dettagli che hanno fatto discutere. Per esempio, sono stati ritrovati dei commenti in cui Nicola Vivarelli insultava Jack Vanore. O ancora è stato ritrovato un vecchio profilo in cui sembra che il giovane sia gay. Nel frattempo, all’interno del programma, Maria De Filippi continua a creare scompiglio su Sirius e la sua frequentazione con Gemma Galgani.

Una delle dame, Valentina, avrebbe lasciato il suo numero a Sirius, come forma di provocazione. E non sarebbe la sola! Anche Sandra vorrebbe conoscere il bel giovane. Tutto questo causa una profonda gelosia in Gemma Galgani. Ma Sirius è stato molto chiaro e univoco, è lusingato dalle avances ricevute ma non vuole distogliere le sue attenzioni dalla dama torinese.

Infatti Nicola Vivarelli ha detto: “Sono contento, ma al momento voglio rimanere su questi passi e continuare a conoscere Gemma”. Forse Sirius è davvero in buona fede e le sue intenzioni sono sincere… ma sapremo la verità solo con il tempo!