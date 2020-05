Uomini e Donne, Sirius corteggiato da un’altra dama del parterre Maria De Filippi avvisa Gemma Galgani che Sirius è corteggiato da un'altra donne

Gemma Galgani ha affrontato una brutta notizia che la lasciata molto triste. La dama torinese all’inizio della puntata si lascia andare a lunghissimo sfogo, ma il meglio deve ancora arrivare. La presentatrice dopo lo sfogo della Galgani decide di sferrare il colpo di grazia. Avvisa la dama che Sirius è corteggiato da altre donne.

Ma andiamo per ordine e vediamo cosa è successo. Maria de Filippi manda in onda l’esterna della dama con il suo giovanissimo e nuovissimo corteggiatore Nicola Vivarelli. Dopo il suo ingresso in studio, il giovane si dice ancora convinto della loro frequentazione.

Il suo interesse per la dama torinese non è svanito, anzi. Ovviamente questa cosa genera innumerevoli polemiche, nessuno è convinto dalle sue parole, in primis Tina Cipollari.

L’opinionista, come al solito, si scaglia contro il giovane Sirius, ma questa è cosa risaputa ormai. Interviene anche una dama del parterre femminile, Varonica Ursida, che accusa pesantemente il ragazzo. Veronica Ursida fa notare al giovane che il suo comportamento lo rende poco credibile.

Non è una novità che Sirius non goda di una buona reputazione all’interno dello studio di Uomini e Donne. Tina Cipollari riserva per lui tali parole: “Quante cavolate dici! Sei un bugiardo cronico”. Il 26enne tenta di difendersi dalle accuse ma con scarsi risultati.

Ma ecco che arriva il colpo basso, che Gemma Galgani non si aspettava. La conduttrice rivela una notizia che mette la dama torinese a dura prova. Una dama ha lasciato il suo numero di telefono al giovane corteggiatore. Sirius dal canto sua avrebbe accettato il numero della misteriosa dama.

Un fulmine a ciel sereno. Gemma non crede alle sue orecchie e con aria minacciosa si volta verso il parterre. Ahimè è tutto vero. Ora c’è da capire come Sirius intenderà gestire la situazione. Ma la gelosia della dama è alle stelle e la situazione si sta complicando più del previsto.