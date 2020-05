Sofia Bruscoli a Marcelo Fuentes: “Ora basta” Pare che Sofia Bruscoli abbia davvero deciso di lasciare Marcelo Fuentes dopo tanti anni di matrimonio

A Uomini e Donne le coppie si fanno… e si disfano! L’ex tronista Marcelo Fuentes, dopo la sua esperienza nel dating show, ha finalmente trovato l’amore con Sofia Bruscoli. La loro storia d’amore ha appassionato tutti e sembrava stabile. Ma non tutte le storie durano per sempre. Si sono lasciati.

Infatti i due, infine, hanno deciso di separarsi lasciando tutti increduli. Sette anni fa nasceva la loro bellissima bambina, Nicole e la loro felicità era sotto gli occhi di tutti. Ma questo non è bastato a mantenere viva la loro unione. Ma cosa è successo tra i due? A far capire in che modo le cose stessero andando, è stato un post della showgirl, in cui scriveva: “L’ho sopportato e supportato per troppo tempo, ora basta! The end!”.

Marcelo Fuentes è stato un personaggio molto amato negli studi di Uomini e Donne e un gran cavaliere. Molti lo ricorderanno nei panni del corteggiatore di bellissime donne come Veronica Ranieri ed Elga Enardu. Marcelo Fuentes, aveva finalmente trovato l’amore con Sofia Bruscoli. I due si sono sposati poco dopo e sembravano felici fino poco tempo fa.

Dopo la prima figlia il loro rapporto sembrava più forte che mai. Così forte che l’ex modello confessava, fino a poco fa in un’intervista, che: “Magari più tardi penseremo ad allargare la famiglia“. A quanto pare però, negli ultimi tempi, le cose sono decisamente cambiate.

E’ sicuramente successo qualcosa che ha scosso molto la bella showgirl tanto da portarla a scrivere quel post. Chissà se questi progetti non siano semplicemente da posticipare dovuti da una semplice lite o se la rottura è davvero definitiva.

A volte l’amore non è tutto e la pazienza scarseggia, e non tutte le storie d’amore hanno un lieto fine! E voi cosa ne pensate? Speriamo possano torneranno insieme e riunire la famiglia, magari ridando vita a quel progetto tanto desiderato di un secondo figlio.