Solange, arrivati i risultati dell’autospia: ecco di cosa è morto il sensitivo

È stato trovato senza vita sabato 2 gennaio, nel suo appartamento a Collesalvetti. Solange è morto in solitudine, ed ha lasciato un grande vuoto nel mondo dello spettacolo. Solo oggi sono arrivati i risultati dell’autopsia, richiesta solo il 9 gennaio.

Si dovevano tenere proprio in quella data i funerali del sensitivo, ma poi il pm ha deciso di ripensarci e ha disposto l’esame autoptico sul corpo di Solange, qualcosa sulla sua morte non tornava.

Tuttavia, gli accertamenti medico legali hanno chiarito che il sensitivo è morto per cause naturali, come ipotizzato già dal primo sopralluogo. A stroncare la sua vita, secondo quanto riporta La Nazione, sarebbe stato un infarto.

Qualche giorno prima del decesso, l’uomo era stato accompagnato al pronto soccorso per un picco glicemico. A portarcelo è stato proprio Nicola Rossi, direttore di 50 Canale. Solange ha firmato per essere dimesso, mentre i medici volevano ricoverarlo per maggiori accertamenti.

L’amico ha deciso di rompere il silenzio e ha raccontato la sua versione dei fatti: “A me non sembrava stesse male. Siamo stati all’ospedale dalle 23 di sabato fino alle 3 della domenica e quando siamo usciti era il Solange di sempre. Diceva che aveva un dolore alla cervicale ma che dopo che gli avevano fatto una flebo stava bene“.

Un’altra testimonianza, a Pomeriggio 5, è arrivata dalla donna che ha lanciato l’allarme. Francesca Vallini ha detto di aver sentito telefonicamente l’amico la sera prima e quando l’ha richiamato non ha risposto.

Era abbastanza tranquillo e penso che il malore fatale sia insorto nella notte oppure al mattino dopo quando io l’ho chiamato più volte e lui non rispondeva. Non era mai accaduto.

Ma la donna ha rivelato anche particolari inquietanti che fanno pensare che forse, l’uomo poteva salvarsi: