Solange, spunta un post sul suo profilo social dopo la morte

Sono passati solo pochi giorni dalla morte di Paolo Bucinelli, in arte Solange. Il noto sensitivo e opinionista televisivo è stato ritrovato senza vita sul suo divano, con ancora il telefono accanto. Proprio a quel telefono non rispondeva e gli amici hanno dato l’allarme.

Ora, spunta un dettaglio forse un po’ macabro. Su quello che sembra essere il suo profilo Instagram ufficiale è spuntato un post, con una sua foto e una sua didascalia, scritta in prima persona.

La morte è una Sorpresa che rende Inconcepibile il Concepibile , io sono sempre stato così e anche in questo vi ho voluto sorprendere 😇!! Tranquilli continuerò a portarvi Fortuna anche da lassù dalla mia Stella 🌟… vi voglio Bene ….S.😇❤️

Probabilmente il messaggio è stato scritto dal suo staff o dalle persone che gestiscono il suo profilo. Tuttavia, risuona come un ultimo messaggio scritto dall’aldilà. I commenti sotto al post sono stati davvero tanti.

Ieri, si sarebbero dovuti tenere i funerali di Solange, tuttavia, all’ultimo minuto, la pm ha disposto l’autopsia. Sembra infatti che domenica 3 gennaio il sensitivo si è recato al pronto soccorso dell’Ospedale Cisanello di Pisa dopo un malore dato da glicemia.

I medici avevano ritenuto opportuno ricoverarlo per fare altri accertamenti, ma l’uomo ha firmato i moduli per essere dimesso. A ricordarlo con grande affetto è stata anche la sua amica Vladimir Luxuria.

Tuttavia, i dettagli rivelati dalla donna mettono tristezza. Sembra infatti che nell’ultimo periodo l’uomo si fosse lasciato andare, era molto triste e solo. Forse questa solitudine l’ha portato ad arrendersi.

Non sono stati ancora resi pubblici i risultati dell’autopsia che svelerà sicuramente le cause della morte. Non è chiaro quando si terranno dunque i funerali e in che modalità visto che andranno rispettate le norme per il Covid-19.