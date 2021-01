Morte Solange: “Era triste, temo si sia lasciato andare”. Ecco le parole di una sua grande amica

Nella sua casa di Livorno è stato ritrovato ieri senza vita Solange, al secolo Paolo Bucinelli, sensitivo e famoso personaggio tivù. Aveva 68 anni. Lo ricorda Vladimir Luxuria, che è stata sua amica per anni.

Solange si sentiva forse un po’ trascurato

Raggiunta dal portale FanPage, Luxuria ha spiegato di aver sentito Solange un po’ demoralizzato: forse si riteneva un po’ trascurato dal piccolo schermo, sarebbe voluto apparire più di frequente. Ma amava pure la sua vita ritirata, tra le sue galline in campagna.

Problemi di umore

Con lui faceva lunghissime chiacchierate, le infondeva grande ottimismo. Era una persona buona, molto diretta, che mai parlava alle spalle. Aveva eccezionali doti di improvvisazione, bravissimo con le rime, tanto che lei gli aveva suggerito di proporre tali format in televisione.

La notizia della scomparsa di Solange ha fatto male a Vladimir perché non se lo aspettava. Non le aveva mai comunicato di avere dei problemi fisici, gli pareva che avesse principalmente problemi di umore.

Morto da solo

È morto da solo – ha proseguito l’ex deputata -, nell’ultimo periodo si erano sentiti di meno. Uno crede che se l’altro non risponde al telefono lo faccia pure perché intenda stare in disparte. Il sessantottenne aveva questi sbalzi di umore e ciò aveva ingannato un po’ tutti. Il fatto di non avere risposto per parecchio tempo, specialmente a chi gli stava vicino, ha provocato allarme ed è arrivata la scoperta. Per Vladimir Luxuria è triste pensare al fatto che se ne sia andato in solitudine, soprattutto considerando quante persone conoscesse e quante lo conoscessero.

Solange: il sospetto dell’amica

Secondo l’opinionista televisiva Solange si è proprio lasciato andare. Il suo sospetto è che abbia avuto un malore ma non abbia volutamente chiedere soccorso. Nelle recenti telefonate, usava parole un po’ preoccupanti. Aveva scelto di vivere da solo, amava la sua solitudine, meditava e amava stare in mezzo alla natura ma aveva iniziato a dirle delle frasi inquietanti.