Clima teso al Grande Fratello Vip. Dopo settimane di calma apparente da alcuni giorni a tenere banco sono diversi episodi successi nella casa. Se n’è parlato in puntata anche ieri sera con Alfonso Signorini che alla fine ha sbottato impossibilitato a portare avanti la conversazione. Tema principale della serata la frase di cattivo gusto detta da Soleil Sorge che ha fatto risentire Ainett Stephens e Samy Youssef.

Fonte: Mediaset

Durante un acceso diverbio tra il modello e Alex Belli, Soleil si è intromessa dicendo: “smettetela di urlare come scimmie”. Frase che è stata fraintesa ed ha urtato la sensibilità dei due concorrenti. L’influencer ha cercato immediatamente di scusarsi per l’accaduto ma ne è nato un polverone ed anche sui social i fan si sono divisi tra chi chiede immediatamente provvedimenti e chi invece crede nella buonafede di Soleil.

Fonte: web

Ieri si è cercato di parlarne in studio ma non ne è uscito fuori uno bello spettacolo. Urla, voci contrapposte, caos incredibile con il pubblico da casa che è rimasto allibito. “Questa è la rappresentazione di quanto stiamo perdendo il controllo” – ha detto Signorini. La discussione è degenerata e al quel punto il conduttore ha deciso di andare avanti. Nessun vincitore, solo una grande caciara.

In studio si è poi parlato anche dello scontro tra le due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe a causa di una foto scattata dalla moglie di Paolo Bonolis con Giancarlo Magalli, nemico storico della Volpe. Magalli ha ammesso che la foto l’aveva scattata con fine provocatorio probabilmente per far infuriare la Volpe. E a dire il vero c’è riuscito in pieno.

Fonte: Mediaset

Così Sonia Bruganelli si è smarcata dall’accusa, facendo ricadere tutte le colpe sul conduttore, reo, secondo l’opinionista, di aver voluto approfittare della visibilità data dal suo scontro con Adriana Volpe:

“Non mi sembra che Magalli – ha risposto piccata la Bruganelli – lo intervistassero da tanto tempo”.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: