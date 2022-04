Atmosfera glaciale ieri in studio a Le Iene tra le ex cognate ai tempi del fidanzamento tra Soleil e Jeremias.

Ieri Soleil Sorge è stata ospite a Le Iene dove ha incontrato Belen Rodriguez. Le due per un breve periodo sono state cognate, quando Soleil era fidanzata con il fratello della showgirl Jeremias.

Ma a quanto pare il rapporto tra le due non è idilliaco. Anche ieri durante l’ospitata Belen ha trattato Soleil con estrema freddezza. Il settimana Chi ha parlato addirittura di gelo tra le due negli studi di Mediaset.

“La freddezza con Belen Rodriguez, cognata della Sorge quando stava con il fratello Jeremias Rodriguez si è notata in studio fin da subito, dalle prime battute. Le due donne inoltre hanno avuto una relazione con Gianmaria Antinolfi, anche lui concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip” – ha scritto la famosa rivista di gossip.

A presentare l’ospite ieri ci ha pensato la stessa Belen che tra i fidanzati famosi del passato dell’influencer ha omesso il fratello Jeremias.

Fonte: web

“Mettetevi tutti comodi che vi presento la nostra ospite. Lei è italo americana e parla benissimo l’italiano e l’inglese. Ora tutti parlano di lei per il GF Vip, ma prima lei ha fatto la gavetta: Pechino Express, Uomini e Donne e anche L’Isola. Poi soltanto dopo è arrivato il Grande Fratello. I suoi ex sono Luca Onestini, Nicola Ippoliti, Marco Cartasegna e Gianmaria Antinolfi. Insomma sono tutte storie che iniziano con un reality e finiscono sul magazine Chi. Poi al GF ha anche avuto un triangolo con Alex e Delia, ma adesso è fidanzata con un certo Carlo” – la presentazione di Soleil fatta da Belen.

“C’era anche Jeremias tra i fidanzati ma lo ha omesso appositamente” – la risposta di Soleil come sempre pungente.

Che la famiglia Rodriguez non si fosse lasciata in ottimi rapporti con Soleil lo si evince anche dalle parole di Cecilia che sempre al settimana Chi disse:

“Sì lei è stata mia cognata per un po’ di tempo. L’ho vista e ci siamo frequentate, ma non era mia amica. Quando Jere e Soleil si sono lasciati ero contenta. Tra loro non c’era chimica artistica, mio fratello non è per nulla artistico. Lui vuole rapporti umani e dello spettacolo non gli importa nulla“.