Soleil convinta di essere la scelta di Alessandro Basciano: “Avrebbe scelto me se…”

Per l'influencer Sophie è una scelta di rimpiazzo per Alessandro

Alessandro Basciano non ha mai nascosto appena entrato nella casa di essere interessato sia a Soleil che a Sophie. Poi durante le settimane dopo il no ricevuto dall’influencer, ha approfondito la conoscenza con Sophie che pian piano sta portando i suoi frutti. Ma per Soleil la scelta di Sophie è soltanto di rimpiazzo. E’ convinta infatti che lei si fosse aperta ad una conoscenza più approfondita, lui avrebbe scelto lei.

“Mi auguro che possa esserci un qualcosa tra loro due a livello umano che porti a una bella love story. Per adesso non percepite queste emozioni, se non cose davvero sforzate. Dai è scontato che se fossi stata disponibile avrebbe scelto me, si è lanciato già prima di entrare. Ale mi ha anche riferito che lei con lui fa le scenate di gelosia per colpa mia, che poi fa ridere perché con me lei è super tranquilla e carina. Insomma con me fa finta di nulla” – ha svelato.

Di certo anche il momento per conoscersi è stato sbagliato. Alessandro è arrivato poco dopo la cocente delusione avuta da Alex Belli con cui aveva instaurato una splendida amicizia nella casa o forse anche qualcosa di più. Ancora delusa da quella vicenda, Soleil si è chiusa a riccio impedendo ad Alessandro di fare qualunque passo nei suoi confronti.

Così il flirt con Sophie è stato approfondito e nelle scorse ore Alessandro si è anche dichiarato. Approfittando di una musica romantica di sottofondo suonata da Manuel, il giovane si è inginocchiato davanti alla ragazza ed ha detto: “Non sono una persona di tante parole, però volevo chiederti di fidanzarti con me”. Urla e applausi nella casa con gli altri inquilini che hanno urlato: “Bacio, evviva gli sposi”.

Sophie non si è espressa ed ha preferito non rispondere. La Codegoni, in giardino, ha poi aggiunto di non essere molto romantica. Alessandro ha così ironizzato: “Aspetta di dirmi no in diretta nazionale”.