Ieri c’è stato il tanto atteso incontro nella casa del Grande Fratello tra Delia Duran e Soleil Sorge. Dopo mesi di battibecchi ed accuse per accaparrarsi Alex Belli, ieri c’è stato il faccia a faccia. Delia è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip ed appena ha varcato la porta rossa ha subito avuto una discussione con Soleil prima di chiarire che non è entrata con l’intento di litigare o per venire contro di lei, ma è venuta per parlare con tutti.

Dopo la puntata però Soleil ha avuto un crollo emotivo e tra lacrime e singhiozzi si è lasciata andare ad un lungo sfogo con Gianmaria e Davide lì pronti a consolarla. L’influencer si è detta stanca dei continui attacchi che sta ricevendo sin dal primo giorno che ha varcato la porta rossa.

Fonte: web

Soleil si sfoga dopo la puntata

“Non ho più la forza di continuare a subire tutto questo, non ce la faccio. Sono sfinita, è da quando sono entrata qui dentro che mi sento buttare addosso tutto di più. Mi hanno detto cattiverie e cose crudeli, cerco di avere la forza di reagire ma da quattro mesi ho una stanchezza nel vedere degli atteggiamenti che mi fanno schifo. E sentirmi poi aggredita, mal voluta da alcune persone, è un peso immenso” – ha detto mentre Antinolfi l’ha abbracciata rincuorandola.

Intanto che Soleil si sfogava Delia ha iniziato il suo ambientamento parlando con diversi inquilini. Prima con Katia Ricciarelli che gli ha dato dei consigli su come gestire il rapporto con Alex, poi con Manila che ha aperto il discorso Soleil.

“La prima volta che sei entrata in Casa, prima eri arrabbiata, poi sorridevi” – ha confessato l’ex Miss Italia che ha messo in dubbio la veridicità del suo comportamento.