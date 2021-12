Alex Belli è tornato protagonista al GF Vip nel corso della scorsa puntata con l’ennesimo confronto questa volta a distanza con Soleil Sorge. L’attore si è collegato dal suo appartamento di Milano da solo senza Delia Duran. Un’assenza che il GF il giorno dopo ha fatto notare a Soleil nel confessionale. Gli autori gli hanno chiesto cosa pensasse del fatto che Delia non era con Alex durante la diretta.

Lei una volta fuori dal confessionale ha riferito tutto all’amico Davide Silvestri. “Mi hanno chiesto se non fosse strano che Alex era a casa sua da solo senza di lei. Io ho detto ‘boh sinceramente non interessa. A me in diretta non mi è sembrato strano, non me ne sono quasi accorta. O meglio, non ho fatto pensieri sul fatto che fosse da solo nel suo appartamento. Però per questo adesso mi sembra strano che mi abbiano chiesto una cosa del genere. Che motivo avevano di farmi notare quel particolare? Perché a questo punto potrebbe esserci qualcosa” – le sue parole.

Davide ascoltate le parole dell’influencer, si è fatta la sua idea ed ha risposto: “Esatto, anche a me non sembrava strano che non ci fosse lei con lui. E sì, è sospetto che ti abbiano fatto una domanda del genere. Può essere che, ok, magari si è lasciato. In ogni caso ha fatto quel post che ancora non ho capito cosa volesse dire. Qual era il significato di quello che ha scritto?”.

Alcune indiscrezioni invece ritengono che Delia non era presente perché già in quarantena per poter entrare la prossima settimana in casa come nuova concorrente.

Una notizia inaspettata che se veritiera stravolgerà gli equilibri in casa. Come la accoglierà Soleil?