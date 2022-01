Soleil lancia una bottiglia di vetro ad Alessandro: autori furiosi

Il gioco non è piaciuto molto agli autori che li hanno richiamati immediatamente in confessionale

Le giornate al Grande Fratello Vip passano tutte in modo uguale. Dopo 4 mesi rinchiusi nella casa la noia è comprensibile. Per fortuna c’è Soleil Sorge che spesso mette un po’ di brio. Ieri ha avviato uno scherzo in compagnia di Gianmaria Antinolfi, Giacomo Urtis e Alessandro Basciano. I quattro si sono rincorsi per la casa lanciandosi dell’acqua.

Soleil con in mano due bottiglie di vetro ha iniziato a rincorrere il povero Alessandro quando improvvisamente questa le è sfuggita di mano finendo contro il povero ragazzo. Giacomo Urtis ha commentato: “Ma voi siete pazzi”. Fortunatamente non c’è stata alcuna conseguenza perché la bottiglia non ha neanche sfiorato Basciano, che tuttavia è rimasto spiazzato: “Ma mi ha lanciato la bottiglia” – ha urlato prima di scoppiare a ridere.

Ma non è finita qua perché i giochi sono continuati. Soleil è salita a cavalcioni sulla schiena di Gianmaria ed ha iniziato a cercare di sfilargli la bottiglia di mano, ma gli è andata male ed ha finito per bagnarsi completamente. La regia vedendo ciò che stava accadendo ha iniziato a richiamare i ragazzi invitandoli in confessionale. Me niente, non c’è stato verso di calmarli.

Poi, anche Giacomo Urtis è corso dietro a lei per bagnarla, ma è scivolato ed è caduto rovinosamente a terra, lamentandosi per il dolore A quel punto la voce del Grande Fratello si è fatta più insistente e perentoria: “Ragazzi subito in confessionale” e poi, sempre più spazientita: “Soleil, Gianmaria e Giacomo in confessionale”. E così i tre hanno ubbidito.

Purtroppo va bene lo scherzo ma quando poi si rischia di mettere a repentaglio l’incolumità dei presenti in casa, gli autori sono costretti a stoppare immediatamente ogni gioco che potrebbe diventare pericoloso.