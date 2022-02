Soleil fa una scenata di gelosia e scarica Alex: “Non vale la pena di averti nella mia vita”

In poche ore dal suo ingresso in casa Alex Belli ha riconquistato Delia Duran e la lunga sequenza di effusioni e baci ne sono la dimostrazione. Il tutto sotto gli occhi di Soleil che ingoiato il rospo per un po’ questa notte in sauna ne ha approfittato facendo ad Alex una scenata di gelosia.

“Non sei presente e non sei coinvolto da me. Ti stai frenando tantissimo, non ti vedo coinvolto come lo eri prima. Adesso il nostro legame è il 2% rispetto alla complicità e a quello che avevamo di bello” – ha esordito l’influencer.

“Tu prima dicevi di essere vero e a questo punto non lo eri, se rientrato cambi completamente. Tu non sei coerente come lo eri. Il nostro rapporto ora è totalmente fake. Ti stai frenando quindi non stai risolvendo nulla non essendo te stesso. Se fosse vero, la realtà è che quello che eri prima sarebbe dovuto rimanere identico” – ha puntualizzato giustamente Sole.

Fonte: web

La ragazza allora ha ammesso di preferire la chiusura della loro “amicizia”. “Non abbiamo lo stesso rapporto di prima io e te. Sì quando ci siamo rivisti ieri sera ok, l’abbraccio e tutto, perché non ci siamo trattenuti. Io non ce la faccio a trattenermi ora e vivere cose calibrate. Preferisco vivere o tutto o nulla. Vuoi calibrare per riconquistare lei? Allora nulla chiudiamo io e te. Vuoi che Delia stia tranquilla? Ok allora chiudi con me, è l’unica soluzione fidati, lei vuole la non presenza di me e te insieme”.

E infine Soleil ha detto: “Voglio la tua felicità e questo è vero, però se questo vuol dire limitare il mio rapporto con te, allora lo annulliamo. A questo punto non ne vale la pena di averti nella mia vita”.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Alex al momento si è limitato ad ascoltare senza prendere posizione.