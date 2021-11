Soleil si sfoga dopo le parole di Delia dalla D’Urso: “Se continua ad offendermi…”

Le parole di Delia Duran da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 ascoltate nella casa durante la diretta di lunedì scorso non sono piaciute a Soleil Sorge. L’influencer al termine della puntata ha voluto interrogarsi con Alex sulle parole che ha sentito.

“Conosco Barbara e so cosa è successo, quello era un momento di tensione. Si vedeva che la d’Urso non era serena e non rideva. Delia mi stava attaccando sicuramente – ha detto.

“Quello che ha detto non è bello. Evidentemente anche se sono passati dei giorni, lei pensa le stesse cose” – si riferisce a riguardo il fatto che venga considerata da Delia una gatta morta.

“Se lei avesse fatto dei passi indietro avrebbero fatto vedere quello. Invece da Barbara ha detto le stesse cose e per questo me le hanno fatte vedere. Era una cosa di oggi pomeriggio, perché sabato la d’Urso non va in onda. Quindi a mente fredda da venerdì a oggi invece di riflettere e calmarsi continua su quella linea. Lei ha preso una strada chiara contro di me, così tanto da ripetere tutto a Pomeriggio 5″ – prosegue nel suo sfogo Soleil.

Lei stessa ha voluto ribadire di non sentirsi affatto una gatta morta e di non esserlo mai stata. “Non sono una gatta morta e mai lo sono stata. Ad offendermi così ci passa male lei. La prima volta la tollero, la seconda cerco di stare calma, se ricapita una terza però basta”.

Alla fine dice: “Se continua ad attaccare io inizierò a difendermi. Io non ci sto più a prendermi le frecciatine e stare zitta, non soffro più in silenzio. Non esiste che una in tv mi insulti. La prima volta che mi attacchi sono buona, la seconda già mi stanco, poi la terza volta che mi diffami mi arrabbio“. Insomma lo scontro tra Delia e Soleil a quanto pare è appena iniziato.