Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Delia Duran che ha fatto rimanere il mondo del web a bocca aperta. Stando ad alcune indiscrezioni che sui social si fanno sempre più insistenti, Delia Duran potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme nel dettaglio di cosa si tratta.

In questa sesta edizione del Grande Fratello Vip i concorrenti stanno regalando fantastici momenti a tutto il pubblico italiano. Infatti sul web non si fa altro che parlare del programma condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia, questa volta a finire al centro del gossip è stata Delia Duran, nuova presunta inquilina della casa più spiata d’Italia.

Il Grande Fratello Vip non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Nell’ultimo periodo Alex Belli è finito al centro della cronaca rosa a causa del suo avvicinamento a Soleil Sorge. L’atteggiamento dell’attore ha suscitato numerosi polemiche tra gli utenti e soprattutto l’ira di sua moglie.

Alla luce di questo, sul web si vocifera che molto presto potremmo vedere la moglie di Alex Belli entrare nella casa del Grande Fratello Vip. A rivelare questo incredibile retroscena è stata Deianira Marzano. Infatti la popolare opinionista napoletana non ipotizzato che Delia Duran entrerà nella casa più spiata d’Italia per un confronto con suo marito, ma che potrebbe anche essere una nuova concorrente.

Delia Duran delusa da Alex Belli: il feeling con Soleil Sorge

Di recente al Grande Fratello Vip è nato un forte feeling tra Alex Belli e Soleil Sorge. Si tratta di un dettaglio che di certo passato in osservato agli occhi di tutti gli inquilini della casa e soprattutto dei telespettatori. La moglie dell’attore si è espressa in merito alla vicenda pubblicando un post su Instagram in cui si è detta delusa dal comportamento di suo marito.

Tuttavia l’attore non ha esitato a rispondere a tutte che le critiche che numerosi utenti hanno scatenato contro di lui. Lui stesso ha rivelato di essere solo un amico della nota influencer ma non ha negato che, se non fosse stato sposato, tra loro sarebbe già nato qualcosa. Come si evolverà la questione tra i due? Non ci resta che scoprirlo!