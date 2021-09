Soleil Sorge ad un passo dal Grande Fratello Vip dichiara: “Non so se sono pronta”

Sta per iniziare la sesta edizione del Grande Fratello Vip. I fans sono tutti in trepidante attesa. Sono già trapelati i nomi dei prossimi concorrenti. Nella schiera ci sarà anche un volto chiacchieratissimo e molto noto al pubblico. Lei è una ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Avete capito di chi stiamo parlando? Presto detto: si tratta di Soleil Sorge.

L’annuncio della sua partecipazione ha già sollevato le polemiche degli utenti. La ragazza si contraddistingue per il suo carattere deciso e caparbio. Soleil, in pochissimo tempo, ha già diviso l’opinione pubblica in due: c’è chi sostiene la sua partecipazione e chi invece la ritiene poco adatta al reality. La futura concorrente del Grande Fratello rilascia un’intervista in cui esprime tutte le sue emozioni e non nasconde anche qualche inevitabile timore.

Alla domanda circa cosa si aspetti da questa nuova avventura che sta per cominciare, l’ex corteggiatrice rivela: “In realtà non so se sono pronta ad essere chiusa in casa per un po’, ma esserci è una scelta. Sto provando un mix di emozioni, vado da momenti di ansia e panico totale, al massimo della felicità, super gasata. Introspettiva da morire”.

L’influencer ha inoltre messo in chiaro che: “Aspettative ho imparato che non averne, è meglio. Però sono felicissima perché sicuramente ci sarà molto da divertirsi e farmi conoscere”. La Sorge di fronte alle critiche ha le idee ben chiare e a tal proposito dice: “Le affronterò come ho sempre fatto nella vita. Le critiche costruttive le custodisco molto volentieri. Quindi cerco di prenderne atto il più possibile”.

Tra le sostenitrici più accanite dell’ influencer spunta un’ex partecipante della scorsa edizione del reality. Parliamo di Dayane Mello, la quale vanta una forte amicizia con Soleil: “È un mio grande amore, sarà la rivelazione di questo programma, non ci sarà una uguale a lei. Ti amo con tutto il mio cuore”: scrive .