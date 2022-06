Soleil Sorge al mare con il fidanzato Carlo scatena il gossip tra i social e tra gli utenti che da anni la seguono. La sua storia d’amore con il presunto fidanzato misterioso era emersa durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 6.

Fu la stessa gieffina a svelare l’amore che provava nei confronti di un ragazzo misterioso di cui non ha mai voluto parlare. Nel corso della sua esperienza all’interno della casa, Soleil è sempre rimasta molto vaga sul volto e sul lavoro che il suo fidanzato volgerebbe fuori dai social.

L’influencer ha distanza di giorni dalla breve partecipazione a L’Isola dei Famosi, è tornata dai suoi affetti per trascorrere un fine settimana in amore. A pubblicare le foto che la ritraggono al mare insieme al suo presunto fidanzato e l’influencer Deianira Marzano che, ha svelato il volto del misterioso uomo.

Esso non è altro che Carlo Domingo, nonché fidanzato della ex gieffina Soleil Sorge ormai da diversi mesi. A confermare il loro rapporto più che amichevole sono alcune foto che l’influencer ha postato all’interno dei propri social.

Soleil Sorge al mare con il fidanzato Carlo

A riportare delle importanti dichiarazioni in merito al presunto fidanzato di Soleil Sorge è anche Fanpage. Quest’ultimo infatti, ha affermato: “Ieri Soleil Sorge si è regalata una giornata di relax al mare. Con alcune Instagram story l’italo americana reduce dalla breve avventura all’Isola dei Famosi 2022 ha documentato il suo giorno libero trascorso con il migliore amico a quattro zampe”.

“La realtà però potrebbe essere un’altra, Soleil Sorge era in dolce compagnia, con un uomo che potrebbe essere Carlo Domingo, quel “fidanzato” di cui si parlava ai tempi del Grande Fratello VIP. A certificare l’indiscrezione è Deianira Marzano che ha ricevuto alcune paparazzate fatte da un utente che ha incontrato la “coppia” termina il portale di Fanpage.

Sembrerebbe quindi che il misterioso fidanzato di Soleil Sorge sia quindi Carlo Domingo. La nota influencer per diverso tempo ha cercato di tenere il cognome e il volto del suo compagno lontano dagli occhi del gossip. Nonostante questo, la verità e l’amore che Soleil prova per Carlo sfociata in un lungo bacio, ora sta facendo il giro dei vari social network.