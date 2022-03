Soleil Sorge, avete visto che vestito ha indossato a La Pupa e il Secchione? Marca e prezzo

Ieri รจ andata in onda la seconda puntata de La pupa e il Secchione condotto da Barbara D’Urso. Dopo gli ottimi ascolti della prima puntata c’era grande attesa. In studio come sempre tra gli opinionisti anche Soleil Sorge che ha potuto rivedere anche Lulu Selassiรจ, pupa per una sera.

Ad inizio puntata Barbara D’Urso aveva annunciato la prima eliminazione dal gioco. La coppia formata da Flavia Vento e Aristide hanno perso il bagno di cultura ma per loro nessuna eliminazione: soltanto una settimana di lavori forzati tra sgabuzzino e pulizie.

Chi ha visto la puntata non ha potuto non soffermarsi sul vestito indossato da Soleil in studio. L’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha indossato un lungo tubino nero con scollatura molto particolare firmato Versace.

Il suo prezzo? sicuramente di fascia alta visto che sul sito non sono presenti gli abiti che vanno dai 850 ai 3000 euro.

Fonte: web

Lo scontro tra Soleil Sorge e Mila Suarez

Anche ieri Soleil ha avuto uno scontro con Mila Suarez ex fidanzata di Alex Belli. Collegata con lo studio c’era Guenda Goria fidanzata del pupo abbinato proprio a Mila Mirko Gancitano.

La modella ha voluto tranquillizzare subito la figlia di Amedeo Goria dicendo: “Stai tranquilla Guenda che io non rubo gli uomini impegnati” – una frase che sapeva molto di frecciatina verso la stessa Soleil dopo il suo flirt in casa con Alex Belli.

“Sei un grande provocatrice” – ha incalzato infatti Soleil che perรฒ poco dopo fa valere la sua vendetta dando zero come giudizio ad una delle prove.

La Pupa la prende male e replica: “Senti da che bocca escono le critiche, รจ esattamente quello che hai fatto tu”. Soleil non ci sta: “Come scusa? Evita di paragonarti a me, tesoro”. E cosรฌ lo scontro si infuoca. “Visto che mi hai dato uno zero come giudizio, anche per me tu sei uno zero per me”.