Soleil Sorge, cambio di look: addio capelli lunghi

Soleil Sorge sta vivendo un grande momento per la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Conosciuta al grande pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne, l’influencer ha avuto grande popolarità con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Il flirt con Alex Belli all’interno della casa di Cinecittà ha fatto parlare il gossip nostrano per mesi salvo poi finire con un buco nell’acqua con l’attore tornato tra le braccia della compagna Delia Duran.

Fonte: web

Una volta fuori dalla casa per Soleil le proposte lavorative sono state numerose. Pochi giorni dopo la fine del GF per lei si sono aperte le porte dello studio de La Pupa e il Secchione dove ha ricoperto il ruolo di opinionista.

Poi si annovera una breve esperienza anche all’Isola dei Famosi dove è rimasta in Honduras per qualche giorno. Soleil questa estate si è goduta le meritate vacanze in attesa delle novità che sono in serbo per lei per il prossimo autunno inverno.

Soleil ha sempre mostrato di tenerci molto al look e in particolare alla sua chioma bionda che sfoggia con grande onore. Qualche giorno fa l’influencer ha deciso di cambiare look.

Come documentato sui social Soleil si è mostrata con dei capelli accorciati alle spalle, la piega ha lasciato spazio a delle morbide onde. E poi tocco finale, la frangia.

Un cambio di look che pare sia vincente visti i commenti di apprezzamento che tantissimi fan hanno fatto all’influencer. “Bellissima Sole” – c’è chi ha chiosato; “Stai benissimo con questo taglio” – il commento di un altro fan.

Soleil che pare abbia ormai tagliato definitivamente i rapporti con Alex Belli. Ospite al campionato europeo di trotto tenutosi all’Ippodromo di Cesena, la modella e influencer incalzata dalle domande ha risposto:

“Diciamo che ho smesso con la geometria, mi sono data ad altre materie, per cui non c’è rapporto”.