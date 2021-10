Soleil Sorge, in casa con look di lusso: ecco quanto costano

Per un tranquillo pomeriggio l'influencer ha sfoggiato un look di lusso

Soleil Sorge è una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso di questa esperienza si sta mettendo in mostra anche per la sua bellezza e i suoi look mozzafiato. La cosa che non tutti sanno però è che alcuni suoi look sfoggiati in casa sono decisamente di lusso. Nelle ultime ore, ad esempio, ha sfoggiato abiti e accessori che valgono una fortuna.

Fonte: web

Per un tranquillo pomeriggio tra le mura della casa di Cinecittà Soleil ha infatti abbinato dei pantaloni over in nero a dei sandali gold con il tacco alto anche se la vera chicca dell’outfit è il crop top scintillante. L’influencer ha scelto una variante tempestata di cristalli firmata Nuè Studio. Sul web è possibile acquistarla al prezzo di 456 euro. Ma gli oggetti di lusso indossati da Soleil non sono finiti qui.

Fonte: web

Al posto ha infatti sfoggiato due diversi Love Bracelet di Cartier, diventati di gran moda tra i vip. Il primo è il classico modello in oro giallo 18 carati da 6.900 euro, il secondo è sempre in oro ma ha 4 diamanti taglio brillanti incastonati nelle chiusure. Quanto vale il prezioso? Sul sito ufficiale della gioielleria viene venduto a 11.100 euro.

Insomma una valigia niente male per l’influencer davvero icona di stile nella casa. La sua bellezza è fonte di corteggiamento da parte di diversi uomini nella casa. Soleil è stata prima avvicinata da Gianmaria, ma negli ultimi giorni è apparsa sempre più vicina ad Alex Belli. I due sono grandi amici e non hanno negato di piacersi.

Ma nelle ultime ore Soleil ha confessato di avere fuori dalla casa una persona che la sta aspettando e di cui è innamoratissima. Di chi si tratta? “Lui non verrebbe mai qui è impossibile” – ha confessato a chi gli chiedeva come mai non uscisse allo scoperto.