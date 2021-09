La casa del GF Vip ha riaperto i battenti e i fans sono curiosissimi di conoscere meglio i nuovi concorrenti. A soccorrere tutti i telespettatori del reality di Alfonso Signorini arrivano le testate di cronaca rosa, che scavano nel passato dei concorrenti per portare alla luce dettagli e curiosità. Di recente i riflettori sono puntati su Soleil Anastasia Sorge.

L’influencer è nata a Los Angeles, negli USA, per poi trasferirsi in Italia insieme a tutta la sua famiglia quando era ancora appena una bambina. La ragazza aveva messo radici in Abruzzo. Ma l’America è rimasta nel cuore della ragazza, tanto che Soleil è presto tornata nel suo paese d’origine nel tentativo di realizzare un sogno.

La Sorge, infatti, ha sempre voluto diventare un’attrice quindi decide di seguire un corso di recitazione al The Lee Strasberg Theatre & Film Institute di Manhattan. Dopo questa magica esperienza, Soleil torna in Italia e comincia a lavorare per Roma TV e Roma Now. L’influencer partecipanti al concorso Miss Italia, senza però riuscire ad aggiudicarsi la fascia. Le cose, però, per la ragazza si concludono nel migliore dei modi dato che riesce ad affermarsi come modella e fotomodella.

Dopodiché, arriva l’esperienza che l’ha resa nota alla gran parte del pubblico del piccolo schermo: il percorso a Uomini e Donne. Lì Soleil Sorge, ha corteggiato il tronista Luca Onestini, che alla fine del trono decide di uscire dal programma con lei. La loro storia d’amore, purtroppo, è andata in frantumi quando l’ex tronista è entrato nella casa del GF vip nella seconda edizione.

In quel periodo, la ragazza è stata pizzicata con un altro tronista: Marco Cartasegna. Di lì, la Sorge decide di uscire allo scoperto per viversi alla luce del sole la sua storia d’amore che, però, termina nel 2018. Da quel momento in poi la popolarità dell’influenzer cresce a dismisura fino ad arrivare ad oggi. Soleil Sorge: chi è la concorrente del GF Vip? Scopriamolo insieme

