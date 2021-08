Luca Onestini non ci sta ad essere additato come traditore: “Sono stato lasciato con un messaggio”

Sono passati pochi giorni da quando Luca Onestini ha comunicato la fine della storia d’amore con Ivana Mrazova. Subito dopo l’ex protagonista di Uomini e Donne si è ritrovato al centro del gossip. In particolar modo al conduttore radiofonico è stato attribuito un flirt con l’ex fidanzata di Paolo Brosio. Flirt tempestivamente smentito da Luca che si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social.

Tramite Instagram Stories Luca Onestini ha smentito il flirt di cui si è reso protagonista in questi ultimi giorni ed ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la fine della storia d’amore con Ivana Mrazova. In questo modo l’ex protagonista di Uomini e Donne ha messo a tacere tutte le notizia false sul suo conto.

In particolar modo Luca Onestini ha tenuto molto a smentire il flirt con Marialaura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio. Queste sono state le sue parole a riguardo:

E, continuando con il suo sfogo, Luca Onestini ha dichiarato:

Quando si chiude una storia non è mai facile […] Inventarsi queste notizie del c***o in questo periodo qua vuol dire non avere un anima. Comunque tornando a noi leggo notizie che mi associano ad altre donne. Sono stato lasciato su WhatsApp dopo 4 anni e vengo dipinto come un p****niere.