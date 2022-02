Alex Belli è tornato nella casa per riconquistare Delia Duran, ma anche per fare pace con Soleil Sorge.

Se con la prima le cose sembrano tornate in un apparentante equilibrio è ancora difficile gestire il rapporto con Soleil Sorge.

L’influencer infatti ha deciso di voler chiudere qualsiasi tipo di rapporto con l’attore e di non voler più neanche un’amicizia.

A questa decisione, colpo di scena, si oppone Delia Duran che invece vorrebbe che tra i due si instaurasse un rapporto sano:

Lì in quel contesto ho avuto un po’ di gelosia, ma da donna prova a comprendermi. Però per me non c’è problema se tornate legati. Il resto vostro è bello e dovete essere voi stessi. La vostra complicità era bella.

Non solo, Delia Duran ha aggiunto che la stima moltissimo come donna e che ama l’amicizia che ha con il marito:

Tu non vedi la vostra connessione come prima lo capisco. Però credimi non è vero che io non voglio o vi blocco. Anzi ti stimo e tu sei sempre stata molto onesta con me e io ti ammiro per questo carattere. Nei tuoi pregi e nei tuoi difetti, comunque io ti ammiro come donna e non voglio assolutamente che voi perdiate questa bellissima amicizia. Io non vi dico che dovete trattenervi. […] Devi credermi, io voglio che voi due stiate bene e il vostro rapporto era molto bello e speciale. Solamente magari quei piccoli dettagli mi davano fastidio. Il fatto che l’altro giorno è venuto prima a portare il caffè a te che a me e poi si è messo sopra al tuo corpo in lacrime. Sono queste le cose che chiedo che faccia soltanto con me, per il resto io sono contenta se voi avete il vostro affetto magico.