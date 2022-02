Scatta il bacio in giardino tra le due vippone. Una serata senza freni

Il GF VIP quest’anno ha regalato al pubblico dinamiche estremamente interessanti. Il triangolo amoroso Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge ha mandato in tilt i telespettatori.

Fonte studio GF Vip

Di sicuro una protagonista indiscussa sia per le dinamiche amorose, sia per il suo carattere frizzante è stata la Sorge. La gieffina nel corso di tutta questa edizione ha avuto i riflettori puntati. Tante le polemiche, ma nel bene o nel male purché se ne parli.

E anche nelle ultime ore si riaccende il gossip su Soleil, per un bacio inaspettato, avvenuto a bordo piscina con una sua nemica. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo.

Ieri, nel tardo pomeriggio, i fans sempre presenti, hanno spostato l’attenzione su una scena inaspettata che riguarda proprio l’influencer. Negli ultimi tempi Soleil non è più in gran forma. L’abbandono di Alex Belli e l’ingresso di Delia Duran, hanno creato non poche difficoltà alla vippona.

Fonte studio GF Vip

Spesso si è trovata al centro delle polemiche e gran parte degli inquilini le si sono schierati contro. Una tra loro è senza ombra di dubbio Sophie Codegoni. Entrambe con un carattere impulsivo e diretto. Le loro discussioni, non sono rare e, spesso sono sfociate in veri e propri scontri epocali.

Ci sono stati svariati alti e bassi anche nel corso delle dirette, in cui Alfonso Signorini si è trovato più volte a dover gestire e sedare gli animi.

Ma qualcosa pare sia cambiato. Soleil e Sophie si sono rese protagoniste di una vera e propria manifestazione d’amore.

Le due nemiche si sono lasciate andare a un tenero bacio mentre erano in giardino. Nessuno si sarebbe mai aspettato una tregua di questo genere. Sarà la fine di una guerra? In molti sperano di sì, convinti del fatto che la loro alleanza potrebbe portare una ventata di novità.