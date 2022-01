Le parole di Delia Duran che ha espresso l’intenzione di lasciare definitivamente il marito Alex Belli hanno diviso la casa. Inevitabile anche il commento di Soleil Sorge che si è detta poco convinta della decisione.

“Ragazzi ma è soltanto una fase, tra poco dirà che non vuole più lasciarlo, vedrete che andrà così sicuro. Vi spiego cosa succederà. Ci sarà un momento dove lei realizzerà che è ancora innamorata e non lo vuole più lasciare. Lui la riprenderà, grande scena d’amore di riconquista e di dimostrazione d’amore del loro matrimonio, tipo super teatrale ‘oh mio Dio ti amo’. Faranno un minimo litigio iniziale, però poi finisce con un bacio e ‘ti prendo sei mio’ e poi vivranno felici e scontenti” – la profezia fatta dall’influencer agli altri inquilini in casa.

La previsione di Soleil sembra essere stata effettivamente corretta visto che la Duran poco dopo ha confessato alla Trevisan di aver cambiato idea e di non voler più chiudere la sua relazione con il marito Belli.

Delia cerca di avvicinarsi a Soleil Sorge

Inoltre Delia ha cercato anche un contatto con Soleil con la scusa di Manila: “Volevo parlarti di quello che è successo. Sono dell’idea che abbiamo fatto tutti degli errori, io compresa ovviamente. Manila magari è stata fraintesa, magari ha sbagliato con te, magari è stata impulsiva però mi ha parlato, credimi, bene di te. Trovate un punto d’incontro” – gli ha detto.

Soleil però ha messo un muro e si è limitata a dire di essere delusa da Manila Nazzaro: “Non sono io che devo trovare un punto d’incontro, io non ce la faccio più. Non mi è stata vicina in un momento in cui io sono stata male. È venuta solo quando ha visto che c’erano altre tre, quattro persone vicino a me. A un certo punto, per me le cose si rompono e allora dico basta, smetto di dare, decido di tirare le redini e capire chi sono le persone a cui voglio bene e a cui no. Voglio altro nella mia vita. Le persone che voglio veramente e che amo veramente, non ti deludono mai e mai ti mancano di rispetto“ – ha detto.