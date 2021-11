Soleil Sorge, crollo emotivo, non partecipa al GF Game Night

Piccolo crollo emotivo per Soleil Sorge la scorsa notte. Mentre tutti erano in salotto pronti per andare in onda con la prima puntata del Game Night organizzato dal Grande Fratello sulla scia del Late Show di Tommaso Zorzi della scorsa edizione, l’influencer è rimasta in camera estraniandosi dal gruppo.

A quanto pare Soleil sta ancora somatizzando le polemiche che si sono scaturite nei giorni scorsi con Delia Duran che l’ha definita una gatta morta prima in puntata e poi da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5.

Katia Ricciarelli, vedendola chiusa in stanza da sola, ha sentito il bisogno di andare sul suo letto e di consigliarle di viversi questo percorso, parlare e non isolarsi, perché non le fa bene. Tra i due sta nascendo una sintonia speciale. Una grave perdita per il Game Show visto che Soleil è un personaggio molto chiacchierato che è entrata spesso in diverse dinamiche che sono accadute nella casa.

Anche Clarissa reduce da un piccolo malore in bagno, ha sentito di dover partecipare per cercare di portare a casa il risultato in termini di ascolti, visto che la diretta è andata in onda sul canale 55 del digitale terrestre. Ma nulla Soleil non ne ha voluto sapere di partecipare. La Sorge ha indossato la mascherina, è stata rincuorata da Gianmaria, coccolata da Katia Ricciarelli ed è andata a letto.

Le parole di Adriana Volpe su Soleil Sorge

Intanto Adriana Volpe ha detto la sua su Soleil e il suo comportamento in casa. “Soleil Sorge è una colonna portante del GF Vip, i suoi modi e la sua personalità molto forte spesso spiazzano, e moltissima gente la ama o la odia perché lei è così” ha dichiarato. Ha poi commentato il comportamento assunto da Alex Belli nei confronti della Sorge: “Ha usato parole forti con Soleil, quale donna non vorrebbe ricevere delle parole come quelle che lui ha pronunciato alla Sorge?”.