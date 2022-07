La scorsa edizione del GF Vip ha sicuramente fatto la fortuna di alcuni personaggi che il pubblico del piccolo schermo ha accolto a braccia aperte. Di certo è stato così per Soleil Sorge, la giovane influencer che ha ammaliato il pubblico con la sua bellezza e il suo carattere schietto e deciso.

Dopo l’esperienza nel reality la giovane è stata subito chiamata a far parte de La Pupa e il Secchione show e successivamente a fare una breve partecipazione a L’Isola dei Famosi, diventando a tutti gli effetti la nuova promessa dei salotti tv.

Insomma tutti gli sguardi sono puntati su Soleil, che recentemente è finita al centro del gossip per essersi mostrata in una situazione particolare e inaspettata. La ragazza infatti si è mostrata insieme ad un altro ex volto del reality, pronta per una nuova esperienza.

Ma con chi si trova Soleil? Presto detto: l’influencer si è fatta vedere mentre attendeva Giacomo Urtis nel suo studio da chirurgo. Quella di Soleil, ovviamente, è tutt’altro che una visita di cortesia. Il pubblico ben sa che Giacomo è noto come il più richiesto chirurgo plastico delle stars e la Sorge è pronta a chiedere il suo aiuto professionale.

Ebbene sì, anche la giovane soleil ha deciso di ricorrere a qualche ritocchino per migliorare la sua immagine. La ragazza non si nasconde dietro un dito e rivela proprio sul suo profilo Instagram, che sta per sottoporsi ad un intervento estetico.

Soleil ha dato l’annuncio ai suoi followers tramite delle storie su Instagram che la ritraggono mentre fa un balletto con il chirurgo. L’intento della Sorge viene spiegato con una breve didascalia: “Botoxini, guardate dove sono”.

“Sto aspettando Giaky che mi fa un po’ di trattamenti così divento super-gnocca”. La ragazza non ha spiegato a quale tipo di intervento si sottoporrà ma ci basterà attendere i nuovi scatti che posterà sui social per scoprirlo.