Soleil Sorge cambia totalmente e un’altra volta il suo look, nessuno dei suoi fans se lo aspettava, tutti sono rimasti spiazzati, dopo aver visto il nuovo taglio di capelli della giovane.

Soleil è conosciuta grazie alle moltissime comparse in televisione: protagonista principale dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, opinionista del programma La Pupa e il Secchione Show, nonché il suo breve, ma sicuramente anche particolarmente apprezzato, ritorno nella trasmissione L’Isola dei Famosi.

Durante quest’ultima comparsa televisiva all’Isola dei Famosi, la naufraga Sorge ha partecipato con un look molto appariscente, sicuramente molto in voga e soprattutto molto estivo. Aveva delle lunghissime trecce, molto amate dal pubblico a casa. Davano di sicuro un tocco in più al suo fascino da grande combattente dell’Isola, soprattutto durante le prove da superare nel programma.

Da poco tempo però, l’influencer ha fatto ritorno in Italia dal suo viaggio sulle spiagge dell’Honduras e ha deciso di stravolgere nuovamente il suo look tanto amato anche su Instagram dai suoi followers. Sono rimasti tutti senza parole quando hanno visto Soleil passare da delle lunghissime treccine color oro con le quali erano abituati a vederla, ad un look del tutto inaspettato.

D’altronde la Soleil è sempre stata un mix di sorprese per tutti e non ha mai smesso di stupire, esattamente come questa volta. Nel giro di poche ore tra una story e l’altra, ha documentato il suo cambio look.

Tagliando le lunghe treccine e lasciando spazio a una novità senza ombra di dubbio desiderato inaspettata. Un bel taglio non molto corto, un po’ scalato. Una novità alla quale ci si deve ancora abituare.

La frangettina le cambia totalmente il viso. Un look deciso ma diverso, elegante che ancora una volta ci fa capire quanto l’influencer sia imprevedibile e piena di sorprese.