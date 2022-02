Soleil Sorge, dopo l’uscita di Alex Belli dalla casa, fa una confessione piccante a Nathaly

La puntata di ieri sera si è aperta con il triangolo amoroso Delia, Alex e Soleil Sorge, ma con una novità. Tra le due gieffine era scattato un bacio intenso di passione durante una festa organizzata dal GF VIP. Alfonso Signorini ieri, nella Super led, chiama a rapporto le dirette interessate per avere maggiori chiarimenti sull’accaduto.

Soleil spiega che è stata una sorte di tregua, un allontanamento da tutte le negatività che questo triangolo amoroso ha creato. Ovviamente il discorso viene ripreso anche al termine della puntata.

La Sorge si confronta con Nathaly Caldonazzo e, a lei, fa delle rivelazioni mai fatte prima. Arriva così una confessione piccante. Si era detto che il bacio che Delia Duran e Soleil si sono scambiate è servito a stemperare la tensione tra le due.

La modella venezuelana ha anche dichiarato di averlo trovato travolgente e molto piacevole: “Sto molto bene adesso, sono in pace, anche con lei. Non mi sono pentita per il bacio. È stato un modo per eliminare anche le negatività. E poi mi è anche piaciuto”.

Fonte studio GF Vip

Ieri sera Alex Belli ha dovuto abbandonare la casa. Dopo l’uscita di scena dell’attore, la Soleil Sorge si lascia andare ad una confessione particolare. La gieffina viene stuzzicata dalle domande di Nathaly Caldonazzo. Quest’ultima, incuriosita dalla vicenda, chiede: “Hai mai baciato una donna?”.

La risposta non tarda ad arrivare, e l’influencer rivela: “Ah certo, in realtà forse il mio primo bacio è stato con una donna…”. Il video della dichiarazione della Sorge è in pochissimo tempo diventato virale sui social. Una pioggia di commenti sulla questione.

Tanti i fans che ormai sono sempre più che convinti che il bacio tra Soleil e Delia non rimarrà un episodio isolato. C’è addirittura chi si aspetta un’evoluzione importante e, magari, la nascita di una nuova storia d’amore, che vedrà questa volta fuori dai giochi proprio Alex Belli.