Alessandro Bresciano è entrato nella casa del Grande Fratello VIP con un obiettivo molto chiaro: conquistare una donna. Il problema è che ha le idee confuse su chi sarà la presunta fortunata.

L’ex volto di Uomini e Donne è entrato nella casa facendo apprezzamenti su Soleil Sorge e Sophie Codegoni: storiche nemiche del programma. Nella casa però Alessandro Bresciano ha conosciuto anche Jessica Selassié che non sembra affatto disprezzare.

Durante il compleanno di Sophie Codegoni il ragazzo ha avuto più occasioni per farsi avanti con la giovane influencer, ma poi si è chiuso in sauna con Soleil Sorge spiegandole il suo gioco:

Questo sono io, non è vero che voglio giocare. Il fatto è che se mi avvicino io a una di voi pensano tutti male, se lo fa un altro nessuno dice nulla. Ti assicuro che non gioco, perché se mi piace una persona, mi piace e basta. Se mi piace qualcuna qua dentro? Perché secondo te non mi piaci tu? E ok che ripeti che sei fuori dai giochi, ma lascia stare questo. Sei una persona che mi prende molto di testa, perché sai parlare, sei sveglia, forte. Tu non sei fuori dai giochi, tu mi piaci. C’ho provato solo con te praticamente

Soleil Sorge ha però sottolineato di essere fidanzata: “Guarda che sono davvero fuori dal gioco in questo senso. Sono impegnata e sai perché mi ritengo fuori da queste dinamiche? Perché sono innamorata. Poi sono fuori dai giochi perché leggo troppo bene in determinati giochi come i tuoi“.

Alessandro è però arrivato dritto al punto: “Vabbè cosa c’entra? Magari sei occupata, ma poi qui dentro puoi riscontrare un’interesse per qualcuno, tipo me. Tu sei innamorata di un altro fuori? Ma cosa stai a dì? Ma sei pazza? Se tu sei innamorata di questa persona non ti baciavi con un altro. Ah baciavi Alex Belli per gioco e amicizia? Smettila che era tutto reale. Se la mia ragazza si bacia così con un altro la lascio subito. E smettila di dire che gioco. Vuoi vedere come so giocare? Bene, te lo faccio vedere, iniziamo a giocare da domani, ma io e te…”