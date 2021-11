Tra Alex Belli e Soleil Sorge, ormai, l’attrazione artistica non è più credibile. I due sono stati messi alle strette da Alfonso Signorini ieri sera, e ormai non possono più nascondersi.

Il conduttore del reality show ha chiesto ad Alex Belli se fosse frenato dalle telecamere, ma l’attore ha negato questa ipotesi insistendo sul fatto che tra i due ci sia solo amicizia.

A questa parole ha prontamente reagito Soleil Sorge che invece crede che i due non siano andati oltre proprio per i riflettori. A questo punto l’attore, dopo la puntata, ha confessato i suoi sentimenti all’influencer.

Lascia andare il tuo cuoricino tesoro. […] Il problema ce l’abbiamo qua dentro noi due, ok? Non lo chiamiamo problema, diciamo che tra noi c’è stata una complicazione. Certamente non era una cosa che avevamo programmato. Tutto questo ci ha portato ad avere una complicità incredibile. Abbiamo condiviso troppo, cose belle, sofferenze e momenti felici.

Alex Belli ha ammesso che è frenato perché non vuol far soffrire Delia ma allo stesso tempo è molto attratto anche da lei: “Io per la prima volta stasera sono entrato in protezione, perché non voglio far soffrire Delia. Però perché tu dubiti di me? […] Tu hai già capito… quando fai la maestrina mi mandi fuori di testa. Nessuno dei due quando siamo entrati pensava che potesse nascere una cosa così forte. Quando tu ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male capisci? Allo stesso tempo vorrei fuggire da te, ma non riesco. L’altro giorno mentre guardavo i tuoi occhi mi è arrivata una scossa”.

La showgirl è delusa però dagli atteggiamenti di Alex e sembra essere entrata in totale confusione, l’attore di Centovetrine ha provato a tranquillizzarla: