Soleil Sorge e Jessica, parole al vetriolo contro Delia: “Mi ha mancato di rispetto, io a lei mai”

Il colpo di scena segnato dal rientro nella casa del GF Vip di Alex Belli, ha di sicuro spezzato molti degli equilibri venutisi a creare. Uno su tutti è quello tra Delia Duran e Soleil Sorge. Le due gieffine stavano vivendo un momento di tregua, ma a quanto pare niente dura a lungo nella casa.

Fonte studio GF Vip

La Sorge si trova in veranda e sta parlando con Jessica Selassié. Entrambe le gieffine, per motivi diversi, hanno il dente avvelenato con la Duran. Arriva così un taglia e cuci fatto a mestiere.

“Guarda quello che ti ha fatto Jessica, ha baciato Barù nonostante tu le avessi chiesto di non farlo. Delia non è amica delle donne, suo marito si è innamorato di un’altra donna e lei a chi ha dato la colpa?”.

Poi specifica che: “All’altra donna, ovvero a me. Io non le ho mai mancato di rispetto, lei a me sì. Ma ho capito la persona che è ed ora le dò il peso che si merita. Delia dovrebbe rispettarsi di più, il balletto in piscina poteva risparmiarselo. È palese che sia una donna insicura”.

Ovviamente le parole di Soleil trovano un pieno consenso in Jessica. Anche quest’ultima ha trovato l’atteggiamento di Delia Duran poco rispettoso. La Selassié non ha mai nascosto il suo interesse per Barù e, negli ultimi tempi, la Duran si è divertita giocare con lui, tra provocazioni e baci, per fare un dispetto alla principessa.

Atteggiamento che ha mandato su tutte le furie Jessica, tanto che nel corso dell’ultima diretta Alfonso Signorini non si è lasciato sfuggire l’occasione per girare il dito nella piaga.

Il presentatore ha provocato così un’accesa discussione tra le Vippone. Ora non ci resta che attendere i risvolti che l’ingresso di Alex porterà nella casa. Di sicuro ci attendono piccanti novità.