La serie di foto pubblicate dalla modella manda tutti i suoi seguaci in visibilio. Il dettaglio non sfugge

La scorsa edizione del GF Vip ha sicuramente fatto la fortuna di alcuni personaggi che il pubblico del piccolo schermo ha accolto a braccia aperte. Di certo è stato così per Soleil Sorge, la giovane influencer che ha ammaliato il pubblico con la sua bellezza e il suo carattere schietto e deciso.

In breve tempo la modella è riuscita a ribaltare l’opinione pubblica, passando da essere malvista dai telespettatori ad essere la loro beniamina. Dopo l’esperienza nel reality la giovane è stata subito chiamata a far parte de La Pupa e il Secchione show e successivamente a fare una breve partecipazione a L’Isola dei Famosi.

Diventando così a tutti gli effetti la nuova promessa dei salotti tv. Insomma tutti gli sguardi sono puntati su Soleil, che recentemente è finita al centro del gossip anche per una serie di rumors che riguardano la sua carriera televisiva.

Una strada piena di successi quella che Soleil sta percorrendo. I tutto anche grazie all’affetto dei suoi fans, che non mancano mai di farla sentire apprezzata anche e soprattutto grazie ai social media. La Sorge infatti è molto attiva su internet. La ragazza posta con regolarità delle foto che la ritraggono in luoghi meravigliosi o con degli outfit ideati a puntino.

Ed è proprio l’ultima serie di foto pubblicate dalla modella a mandare tutti i suoi seguaci in visibilio. Il dettaglio ha assicurato alla giovane l’apprezzamento del web.

Il look che Soleil ha scelto per gli scatti è molto minimal: maglietta e tuta total black, per uno stile sportivo e sobrio. Ma a far letteralmente impazzire i fans è un dettaglio che non è passato affatto inosservato.

Soleil si è mostrata in tutta la sua bellezza, mettendo in risalto la sua pancia piatta e scolpita che rimane leggermente scoperta grazie al top a vita alta. Ed è proprio questo che ha dato vita agli innumerevoli commenti dei fans, che l’hanno sommersa di complimenti.