Ancora una frase fuori luogo per l'influencer e il web stavolta non perdona

Il rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip negli ultimi tempi sembra aver preso una brutta piega. Da quando il bel napoletano ha fatto breccia nel cuore di Sophie Codegoni, i rapporti tra i due si sono incrinati.

Fonte: web

E a quanto pare poco dopo la puntata di ieri sera l’influencer si è resa protagonista dell’ennesima uscita infelice. Parole che porteranno a prendere provvedimenti nei suoi confronti? Staremo a vedere. Andiamo con ordine. Dopo la puntata, Soleil Sorge, Alex Belli e Sophie Codegoni si sono trattenuti un po’ parlare e l’argomento principale è stato proprio lui: Gianmaria Antinolfi.

La più accesa è stata proprio Soleil che l’ha criticato anche da un punto di vista personale. “Compra cose in outlet e poi le regala facendole passare per costose” – ha confidato Soleil che in passato ha avuto un flirt proprio con Gianmaria.

Ma a far scatenare le polemiche a casa e soprattutto sui social è stata la seguente frase: “A Gianmaria manca qualche rotella, c’è qualcosa che non va”. Frase che ha scatenato l’ira del web con tantissime persone che chiedono addirittura provvedimenti per l’ennesima frase infelice pronunciata da Soleil. La giovane ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e che quando c’è da parlare lo fa liberamente. Così a volte capita che pronunci frasi di cattivo gusto ma che crediamo siano assolutamente dette in buona fede, senza la volontà di offendere nessuno.

Vedremo il Grande Fratello se nel corso della prossima puntata ne parlerà con la diretta interessata e prenderà provvedimenti. Ma a parte Solei, sui social sono in molti ad evidenziare il comportamento ambiguo di Sophie che da un lato trascorre molto tempo insieme a Gianmaria scambiandosi baci ed effusioni, dall’altro è lì a parlargli alle spalle facendo comunella con Soleil e Alex.