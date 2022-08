La scorsa edizione del GF Vip ha sicuramente fatto la fortuna di alcuni personaggi che il pubblico del piccolo schermo ha accolto a braccia aperte. Di certo è stato così per Soleil Sorge, la giovane influencer che ha ammaliato il pubblico con la sua bellezza e il suo carattere schietto e deciso.

Dopo l’esperienza nel reality la giovane è stata subito chiamata a far parte de La Pupa e il Secchione show. Successivamente anche una breve partecipazione a L’Isola dei Famosi, diventando a tutti gli effetti la nuova promessa dei salotti tv.

Insomma tutti gli sguardi sono puntati su di lei, che recentemente è finita al centro dell’attenzione anche per aver lanciato il suo brand personale: “State of Soleil”. Propone al pubblico la sua prima collezione di costumi da mare. Oltre a questo, sul sito si trovano anche bandane, pantaloni ed altri capi d’abbigliamento che la giovane influencer illustra.

Mette in mostra e tenenza, grazie ai suoi seguitissimi profili social. In effetti Soleil ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello show business partendo proprio come influencer. Per questo non perde mai occasione per interagire con i suoi preziosi followers.

Spesso, sui social, la Sorge si diverte a rispondere alle domande dei suoi fans e a condividere con loro parte della sua vita quotidiana. A far impazzire tutti i seguaci di questa giovane promessa, recentemente, è stata una foto spuntata sul suo profilo.

Soleil Sorge ha mostrato a tutti la sua nuova manicure, che ha sorpreso gli appassionati per un dettaglio in particolare. Qualche tempo fa la ragazza aveva optato per una manicure molto estiva e colorata. Ma ora ha rivoluzionato il suo stile scegliendo qualcosa di molto più appariscente.

Stavolta, l’ex gieffina ha scelto un giallo canarino per la sua nailart, che è impreziosita poi con il disegno di un orsacchiotto realizzato con uno smalto glitterato. Un tocco di luce su una manicure davvero perfetta per la bella stagione.