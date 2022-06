Soleil Sorge, frecciatina a Manuel Bortuzzo: “Ipocrisie…”

Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo hanno condiviso diversi mesi nella casa del Grande Fratello Vip. I due all’inizio sembravano andare molto d’accordo tanto che Manuel spese anche delle belle parole per lei.

“Sto benissimo con lei c’è molta affinità. Non mi interessa cosa pensano altri, io con lei sto davvero benissimo. Un interesse per lei c’è. Non è un interesse di chissà che tipo. Però è una bellissima persona, la vorrei conoscere di più. Posso dire che è molto simpatica, interessante e che mi fa stare bene. Quindi un interesse in questo senso. Sole è piena di risorse e tutta da scoprire” – disse.

Poi lo scorso gennaio la pugnalata con la nomination a sorpresa con questa motivazione: “Nomino lei con un consiglio, sono cose che ho imparato grazie ai miei sbagli, utilizza più amore e meno odio“.

Da allora i rapporti si sono incrinati e anche fuori dalla casa del GF Vip Manuel in diverse occasioni ha lanciato delle frecciatine a Soleil.

“Preferisco Delia perché ha portato un po’ di diversità e non la vedo come una persona che deve per forza andare contro qualcuno per andare avanti. Si sta facendo il suo percorso“ – disse ad esempio quando in casa c’è lo scontro tra l’influencer e la compagna di Alex Belli.

Ma ieri Soleil si è vendicata lanciando una frecciatina a Manuel Bortuzzo. Tutto è successo dopo le parole di Manuel contro Clarissa Selassiè.

In un’intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica condotta da Giada De Miceli, Manuel ha punzecchiato Clarissa che doveva essere ospite della stessa trasmissione la settimana precedente salvo poi disdire perché aveva chiesto in anticipo le domande.

“Sono spontaneo, non ti avrei mai chiesto le domande prima” – ha risposto Manuel riferendosi chiaramente a Clarissa.

E Soleil Sorge ieri si è tolta un sassolino dalla scarpe postando su Twitter l’intervista che Manuel ha rilasciato aggiungendo la seguente didascalia. “Utilizza più amore e meno odio, le ipocrisie invecchiate male” – richiamando esplicitamente la citazione fatta alcuni mesi da proprio da Bortuzzo.