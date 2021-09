Soleil Sorge è apparsa per la prima volta come corteggiatrice a Uomini e Donne. Da allora ha avuto diversi fidanzati, da Luca Onestini al fratello di Belen Rodriguez. Tra loro, però, ce ne è uno non famoso che purtroppo è scomparso prematuramente.

Soleil Sorge ha deciso di parlare su Instagram del lutto che l’ha colpita tanti anni fa, era il 2010 e era fidanzata con Kevin. I due hanno condiviso anche una bellissima vacanza alle Hawaii, purtroppo, però, il giovane è scomparso prematuramente e nel commovente ricordo ha scritto: “Si chiamava Kevin. Ora è in paradiso. Una delle persone più belle della mia vita. Lo amo e lo terrò sempre nel mio cuore, in un certo senso come se vivesse dentro di me”.

Durante il percorso a Uomini e Donne è uscita dal programma con Luca Onestini, i due hanno portato avanti la relazione per un p’ ma poi si è conclusa proprio mentre il giovane era nella casa del Grande Fratello VIP.

Soleil Sorge ha deciso di intraprendere una relazione con Marco Cartasegna, anche lui ex tronista di Uomini e Donne, ma poi, per divers motivi è decollata anche la loro relazione.

In Honduras ha conosciuto Jeremias Rodriguez, fratello di Belen. I due si sono lasciati poco dopo un anno. Di lui raccontò: “Quando due persone hanno stili di vita troppo differenti te ne accorgi in pochi mesi, poi purtroppo continui a credere di poter cambiare le cose, ma ci sono vizi che il lupo non perde”.

Recentemente la donna ha avuto anche un flirt con Gianmaria Antinolfi, attuale coinquilino proprio nella casa del Grande Fratello VIP.

